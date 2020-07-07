Ноттингем Форест - Фулхэм

|5 тур
|24 августа, суббота
|17:00
|Фулхэм
|1:2
|Ноттингем Форест
|5 тур
|24 августа, суббота
|17:00
|Фулхэм
|1:2
|Ноттингем Форест
|30 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|10 тур
|26 сентября, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:3
|Фулхэм
|32 тур
|14 февраля, вторник
|22:45
|Фулхэм
|3:2
|Ноттингем Форест
|10 тур
|27 сентября, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Фулхэм
|44 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Фулхэм
|1:3
|Ноттингем Форест
|19 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|3:0
|Фулхэм
|27 тур
|21 января, среда
|22:45
|Фулхэм
|3:2
|Ноттингем Форест
|7 тур
|17 сентября, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|5:3
|Фулхэм