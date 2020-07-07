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Ноттингем Форест - Фулхэм

07.07.2020, Вторник, 19:00 мск Англия. Чемпионшип, 42 тур Ноттингем Форест - Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
5 тур
24 августа, суббота 17:00 Фулхэм 1:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
30 тур
3 февраля, суббота 18:00 Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест
10 тур
26 сентября, вторник 21:45 Ноттингем Форест 1:3 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
32 тур
14 февраля, вторник 22:45 Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест
10 тур
27 сентября, вторник 21:45 Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
44 тур
23 апреля, суббота 17:00 Фулхэм 1:3 Ноттингем Форест
19 тур
5 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 3:0 Фулхэм
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
27 тур
21 января, среда 22:45 Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест
7 тур
17 сентября, среда 22:45 Ноттингем Форест 5:3 Фулхэм
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