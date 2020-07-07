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Лутон Таун - Барнсли

07.07.2020, Вторник, 20:00 мск Англия. Чемпионшип, 42 тур Лутон Таун - Барнсли
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
5 тур
24 августа, суббота 17:00 Барнсли 1:3 Лутон Таун
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