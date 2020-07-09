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Лидс - Сток Сити

09.07.2020, Четверг, 19:00 мск Англия. Чемпионшип, 42 тур Лидс - Сток Сити
Англия. Кубок лиги (2019/2020)

27 августа, вторник 21:45 Лидс 2:2
(4:5)п		 Сток Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
5 тур
24 августа, суббота 17:00 Сток Сити 0:3 Лидс
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
28 тур
19 января, суббота 18:00 Сток Сити 2:1 Лидс
1 тур
5 августа, воскресенье 18:30 Лидс 3:1 Сток Сити
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