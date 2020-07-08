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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Халл Сити
Бристоль Сити - Халл Сити: обзор матча 08 июля 2020
Бристоль Сити
08.07.2020, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
41'
Ф. Дьедиу
53'
Д. Патерсон
61'
Т. Ивс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Халл Сити
90'
+4
Желтая карточка
M. Wilks
90'
+3
Желтая карточка
J. de Wijs
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Ф. Дьедиу
90'
+3
Замена
Б. Афобе
️️️️
Н. Уэллс
74'
Замена
А. Надь
️️️️
А. Вайманн
74'
61'
ГОЛ! 2:1!
Т. Ивс
Пас отдал
Д. Хонимэн
59'
Замена
Д. Боулер
️️️️
J. Scott
ГОЛ! 2:0!
Д. Патерсон
53'
46'
Замена
K. Stewart
️️️️
Д. Тораль
46'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Д. Патерсон
41'
22'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
Замена
З. Винер
️️️️
N. Baker
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Daniel Bentley
ВР
6
Nathan Baker
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
14
James Scott
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бристоль Сити
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
18
Daniel Batty
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
3-2-2-3
1
32
Бенкович
32
Хант
3
Дасилва
26
Калас
6
8
Смит
35
Патерсон
21
Уэллс
18
Вайманн
18
Дьедиу
4-4-2
25
Лонг
32
Бурк
30
20
Элдер
2
22
Лопеш
12
21
Тораль
10
Хонимэн
9
Магеннис
14
18
Дьедиу
23
Уоткинс
23
Уоткинс
18
Дьедиу
6
26
Винер
26
Винер
6
18
Вайманн
6
Надь
6
Надь
18
Вайманн
21
Уэллс
23
Афобе
23
Афобе
21
Уэллс
14
11
Боулер
11
Боулер
14
21
Тораль
6
6
21
Тораль
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
Остались в запасе
Бристоль Сити
Халл Сити
17
Никлас Элиассон
ЛП
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бристоль Сити - Халл Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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