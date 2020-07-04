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Сток Сити - Барнсли

04.07.2020, Суббота, 17:00 мск Англия. Чемпионшип, 41 тур Сток Сити - Барнсли
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 18:00 Барнсли 2:4 Сток Сити
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