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Лутон Таун - Рединг

04.07.2020, Суббота, 17:00 мск Англия. Чемпионшип, 41 тур Лутон Таун - Рединг
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 18:00 Рединг 3:0 Лутон Таун
Кубок Английской лиги (2008/2009)
2-й раунд,
26 августа, вторник 00:00 Рединг 5:1 Лутон Таун
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