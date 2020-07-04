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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бирмингем Сити
Фулхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 04 июля 2020
Фулхэм
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
90+5'
Д. Онома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бирмингем Сити
ГОЛ! 1:0!
Д. Онома
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
85'
Замена
Х. Дин
️️️️
Д. Кроули
74'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
74'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Ж. Бела
Замена
Н. Кебану
️️️️
И. Кавалейру
70'
Замена
Д. Онома
️️️️
Г. Артер
60'
57'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Д. Беллингем
Замена
Д. Брайан
️️️️
Д. Одои
46'
40'
Желтая карточка
М. Робертс
38'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Желтая карточка
Д. Одои
34'
Желтая карточка
М. Гектор
33'
30'
Желтая карточка
Г. Гарднер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Ryan Stirk
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-2-1
1
Родак
29
Кристи
6
Гектор
3
Рим
3
Одои
31
Артер
6
Рид
10
Кэрни
14
Рид
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
4-1-3-2
1
4
Робертс
6
Кларк-Салтер
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
7
Кроули
20
Гарднер
5
Беллингем
25
Хоган
91
Бела
8
Иван Кавалейру
92
Кебану
92
Кебану
8
Иван Кавалейру
3
Одои
23
Брайан
23
Брайан
3
Одои
31
Артер
17
Онома
17
Онома
31
Артер
7
Кроули
6
Дин
6
Дин
7
Кроули
91
Бела
45
Хардинг
45
Хардинг
91
Бела
5
Беллингем
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
5
Беллингем
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
Остались в запасе
Фулхэм
Бирмингем Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
5
Нико Гордон
ЦЗ
8
Ryan Stirk
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Остались в запасе
5
Нико Гордон
ЦЗ
8
Ryan Stirk
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Статистика матча Фулхэм - Бирмингем Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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