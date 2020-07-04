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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Лидс
Блэкберн - Лидс: обзор матча 04 июля 2020
Блэкберн
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 3
Завершен
Лидс
48'
А. Армстронг
7'
П. Бэмфорд
40'
К. Филлипс
53'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Лидс
87'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
М. Клих
Желтая карточка
К. Уолтон
75'
Замена
J. Davenport
️️️️
Л. Трэвис
69'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Д. Ротуэлл
69'
62'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Т. Робертс
Замена
D. Graham
️️️️
С. Галлахер
60'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Л. Холтби
60'
53'
ГОЛ! 1:3!
М. Клих
ГОЛ! 1:2!
А. Армстронг
48'
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Филлипс
28'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
25'
Желтая карточка
М. Клих
Замена
S. Downing
️️️️
Э. Беннетт
22'
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
М. Клих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
2-5-3
28
Уолтон
4
Адарабиойо
24
Ньямб
17
Беннетт
27
Трэвис
4
Джонсон
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
10
Армстронг
20
Галлахер
90
Холтби
3-3-1-1-2
30
Мелье
6
Купер
30
Дуглас
12
Эйлинг
4
Уайт
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
45
Бэмфорд
7
Ротуэлл
6
Бакли
6
Бакли
7
Ротуэлл
17
Беннетт
19
19
17
Беннетт
27
Трэвис
19
19
27
Трэвис
20
Галлахер
10
10
20
Галлахер
90
Холтби
9
Самуэль
9
Самуэль
90
Холтби
43
Клих
16
Шеклтон
16
Шеклтон
43
Клих
19
Робертс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Робертс
Остались в запасе
Блэкберн
Лидс
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
Остались в запасе
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Блэкберн - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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