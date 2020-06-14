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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Яблонец
Богемианс 1905 - Яблонец: обзор матча 14 июня 2020
Богемианс 1905
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Яблонец
10'
Д. Москера
14'
M. Dostal
80'
П. Хронек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Яблонец
Замена
M. Smid
️️️️
Т. Шумахер
83'
Замена
M. Junior Ugwu
️️️️
Д. Москера
83'
ГОЛ! 3:0!
П. Хронек
Пас отдал
Т. Шумахер
80'
74'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
М. Долежал
Замена
Р. Квет
️️️️
К. Вацек
68'
Замена
П. Хронек
️️️️
J. Necas
60'
Замена
Я. Водганел
️️️️
А. Ваничек
60'
46'
Замена
М. Матоушек
️️️️
T. Pilik
ГОЛ! 2:0!
M. Dostal
Пас отдал
А. Ваничек
14'
Желтая карточка
Д. Москера
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Москера
Пас отдал
К. Вацек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
7
Камил Вацек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
14
Michal Smid
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Яблонец
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
3-2-2-1-3
29
0
16
33
Шумахер
18
7
Вацек
88
Левин
8
Москера
10
Ваничек
0
89
4-4-1-2
4
Холик
4
Плехаты
16
Кроб
9
7
Плестил
27
Кратохвил
0
7
Поважанец
49
Сикора
15
Долежал
30
Хрубы
33
Шумахер
14
14
33
Шумахер
0
15
Хронек
15
Хронек
0
7
Вацек
16
Квет
16
Квет
7
Вацек
10
Ваничек
77
Водганел
77
Водганел
10
Ваничек
8
Москера
29
29
8
Москера
0
13
Матоушек
13
Матоушек
0
15
Долежал
19
Храмоста
19
Храмоста
15
Долежал
Остались в запасе
Богемианс 1905
Яблонец
1
Roman Vales
ВР
0
D. Bartek
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
0
D. Bartek
ЦП
Остались в запасе
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Богемианс 1905 - Яблонец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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