Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Базель
Лугано - Базель: обзор матча 01 июля 2020
Лугано
01.07.2020, среда, 19:15
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Базель
74'
A. Gerndt
79'
Ф. Холендер
90'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Базель
Желтая карточка
E. Yao
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Кабрал
Желтая карточка
M. Maric
89'
88'
Красная карточка
О. Альдрете
85'
Желтая карточка
А. Кабрал
83'
Желтая карточка
В. Штокер
81'
Замена
Рамирес
️️️️
Б. Риверос
80'
Желтая карточка
Ф. Фрай
80'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Р. Петретта
ГОЛ! 2:0!
Ф. Холендер
Пас отдал
Н. Лаванчи
79'
ГОЛ! 1:0!
A. Gerndt
Пас отдал
Д. Саббатини
74'
67'
Желтая карточка
Р. Петретта
63'
Замена
В. Штокер
️️️️
К. Адеми
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Р. Джанга
58'
Замена
A. Gerndt
️️️️
М. Боттани
46'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
46'
Желтая карточка
З. Ловрич
44'
26'
Желтая карточка
О. Альдрете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лугано
1
David Da Costa
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
3
Jefferson
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
91
Лирик Виши
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рамирес
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
3-2-3-2
33
18
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
5
Кечкеш
6
4
Ловрич
14
Саббатини
32
Джанга
10
Боттани
3-2-3-2
1
Омлин
15
Риверос
15
Альдрете
5
Джемерт
30
Видмер
18
Петретта
10
Кампо
20
Фрай
34
Джака
9
Адеми
19
Кабрал
32
Джанга
7
Холендер
7
Холендер
32
Джанга
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
10
Боттани
19
19
10
Боттани
18
Петретта
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
18
Петретта
9
Адеми
14
Штокер
14
Штокер
9
Адеми
15
Риверос
7
Рамирес
7
Рамирес
15
Риверос
Остались в запасе
Лугано
Базель
3
Jefferson
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
91
Лирик Виши
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
3
Jefferson
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Остались в запасе
91
Лирик Виши
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Лугано - Базель
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Лугано
Базель
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+