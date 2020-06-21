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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лугано
Серветт - Лугано: обзор матча 21 июня 2020
Серветт
21.06.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
61'
М. Стеванович
21'
A. Gerndt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Лугано
89'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
M. Čovilo
Желтая карточка
C. Routis
88'
Замена
C. Routis
️️️️
Г. Ондуа
80'
79'
Замена
З. Ловрич
️️️️
О. Кустодио
79'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
A. Gerndt
Замена
A. Maccoppi
️️️️
Т. Конья
71'
68'
Вторая желтая
Д. Саббатини
ГОЛ! 1:1!
М. Стеванович
Пас отдал
В. Тасар
61'
60'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Боттани
Замена
Г. Кюи
️️️️
K. Koné
59'
56'
Желтая карточка
Д. Саббатини
21'
ГОЛ! 0:1!
A. Gerndt
Пас отдал
Р. Джанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
32
Антони Сотье
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Christopher Routis
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Лугано
1
David Da Costa
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
32
Сотье
23
Сассо
4
Руй
19
8
Конья
5
Ондуа
9
Стеванович
10
Кеспедес
27
Тасар
20
4-4-2
33
18
14
Лаванчи
5
Дапрела
5
14
Саббатини
10
Кустодио
19
6
32
Джанга
10
Боттани
5
Ондуа
3
3
5
Ондуа
8
Конья
14
14
8
Конья
20
99
Кюи
99
Кюи
20
10
Кустодио
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Кустодио
19
44
Родригес
44
Родригес
19
6
34
Гвидотти
34
Гвидотти
6
10
Боттани
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Боттани
Остались в запасе
Серветт
Лугано
1
Joël Kiassumbua
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
1
David Da Costa
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Joël Kiassumbua
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
1
David Da Costa
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Серветт - Лугано
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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