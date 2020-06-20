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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ксамакс - Тун
Ксамакс - Тун: обзор матча 20 июня 2020
Ксамакс
20.06.2020, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Тун
45+2'
С. Рамизи
85'
R. Nuzzolo (П)
75'
R. Munsy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксамакс - Тун
Замена
А. Джемайли
️️️️
M. Gomes
90'
+1
Замена
Y. Tafer
️️️️
С. Рамизи
87'
85'
Желтая карточка
N. Havenaar
ГОЛ с пенальти! 2:1!
R. Nuzzolo
85'
83'
Замена
Д. Саланович
️️️️
R. Munsy
Замена
Л. Сейду
️️️️
J. Kamber
80'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Т. Сефери
80'
Желтая карточка
I. Djuric
78'
75'
ГОЛ! 1:1!
R. Munsy
Пас отдал
Н. Хефти
64'
Замена
М. Тосетти
️️️️
Н. Хаслер
63'
Замена
Н. Хефти
️️️️
К. Каблан
ГОЛ! 1:0!
С. Рамизи
Пас отдал
R. Nuzzolo
45'
+2
44'
Замена
K. Fatkic
️️️️
С. Рапп
39'
Вторая желтая
L. Bertone
16'
Желтая карточка
L. Bertone
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
55
Igor Djuric
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
23
Mike Gomes
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
20
Musa Araz
ЦП
3
Janick Kamber
ЦП
8
Самир Рамизи
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Тун
91
Гийом Февр
ВР
31
Stefan Glarner
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
34
Nicola Sutter
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
7
Miguel Castroman
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Симоне Рапп
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
91
Yannis Tafer
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
20
Ниас Хефти
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
3-4-3
30
55
33
4
23
20
3
4
17
Сефери
14
8
Рамизи
4-4-2
91
Февр
55
34
22
Каблан
31
4
Хаслер
6
4
Стильхарт
7
9
7
Рапп
23
19
Джемайли
19
Джемайли
23
3
16
Сейду
16
Сейду
3
8
Рамизи
91
91
8
Рамизи
17
Сефери
14
Корбас
14
Корбас
17
Сефери
22
Каблан
20
Хефти
20
Хефти
22
Каблан
4
Хаслер
23
Тосетти
23
Тосетти
4
Хаслер
7
Рапп
4
4
7
Рапп
9
11
Саланович
11
Саланович
9
Остались в запасе
Ксамакс
Тун
32
Matthias Minder
ВР
14
Лиридон Мулай
ЦП
30
Andreas Hirzel
ВР
13
Грегори Карлен
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
32
Matthias Minder
ВР
14
Лиридон Мулай
ЦП
Остались в запасе
30
Andreas Hirzel
ВР
13
Грегори Карлен
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Ксамакс - Тун
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Маладире
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