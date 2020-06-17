Введите ваш ник на сайте

Осасуна - Атлетико

17.06.2020, Среда, 23:00 мск Испания. Примера, 29 тур Осасуна - Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
17 тур
14 декабря, суббота 23:00 Атлетико 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 19:30 Атлетико 3:0 Осасуна
13 тур
27 ноября, воскресенье 18:15 Осасуна 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 23:59 Осасуна 3:0 Атлетико
6 тур
24 сентября, вторник 23:59 Атлетико 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Осасуна 0:2 Атлетико
9 тур
28 октября, воскресенье 22:45 Атлетико 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
30 января, понедельник 23:59 Осасуна 0:1 Атлетико
2 тур
28 августа, воскресенье 14:00 Атлетико 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
3 апреля, воскресенье 23:00 Осасуна 2:3 Атлетико
11 тур
13 ноября, суббота 22:00 Атлетико 3:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
26 тур
15 марта, понедельник 23:00 Атлетико 1:0 Осасуна
7 тур
18 октября, воскресенье 23:00 Осасуна 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
5 апреля, воскресенье 19:00 Атлетико 2:4 Осасуна
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Осасуна 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
25 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Осасуна 3:1 Атлетико
6 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Атлетико 2:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
...
  • Читайте нас: 