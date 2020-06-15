Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 15 июня 2020
Бетис
15.06.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
85'
С. Каналес (П)
88'
К. Тельо
29'
К. Фернандес Луна
90+1'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Гранада
90'
+4
Желтая карточка
Р. Силва
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мартинес
90'
Замена
Антонин
️️️️
Р. Азиз
ГОЛ! 2:1!
К. Тельо
Пас отдал
Н. Фекир
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Каналес
85'
Замена
А. Барраган
️️️️
Эмерсон
82'
74'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
К. Фернандес Луна
74'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Ф. Вико
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Э. Гонсалес
71'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
71'
67'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
А. Педраса
65'
Замена
К. Аленья
️️️️
А. Гуардадо
61'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
61'
59'
Замена
В. Диас
️️️️
Д. Мачис
59'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Х. Санчес
52'
Желтая карточка
Х. Санчес
41'
Желтая карточка
Х. Вальехо
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
А. Пуэртас
Желтая карточка
Э. Гонсалес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
5
Херман Санчес
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
19
Марио Родригес
ЦП
70
Антонин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жоэль
2
Манди
6
Гонсалес
3
Феддаль
33
Эмерсон
23
Педраса
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
17
Хоакин
80
Морон
3-3-3-1
1
Силва
20
Фулкье
24
Вальехо
21
Нева
12
Азиз
5
Санчес
88
Брайс
7
Пуэртас
19
Вико
11
Мачис
14
Фернандес Луна
6
Гонсалес
16
Лайнес
16
Лайнес
6
Гонсалес
33
Эмерсон
19
Барраган
19
Барраган
33
Эмерсон
18
Гуардадо
10
Аленья
10
Аленья
18
Гуардадо
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
11
Мачис
16
Диас
16
Диас
11
Мачис
19
Вико
15
Мартинес
15
Мартинес
19
Вико
5
Санчес
22
Дуарте
22
Дуарте
5
Санчес
12
Азиз
70
Антонин
70
Антонин
12
Азиз
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Бетис
Гранада
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
23
Жил Диаш
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
19
Марио Родригес
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
19
Марио Родригес
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Бетис - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Гранада
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+