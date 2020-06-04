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Маритиму - Витория Сетубал

04.06.2020, Четверг, 20:00 мск Португалия. Примейра, 25 тур Маритиму - Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2019/2020)
8 тур
26 октября, суббота 20:00 Витория Сетубал 0:0 Маритиму
Португалия. Примейра (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Витория Сетубал 1:0 Маритиму
11 тур
1 декабря, суббота 18:30 Маритиму 0:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2017/2018)
26 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 4:2 Витория Сетубал
9 тур
21 октября, суббота 20:15 Витория Сетубал 3:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
7 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Витория Сетубал 0:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2015/2016)
21 тур
6 февраля, суббота 21:30 Витория Сетубал 1:1 Маритиму
4 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Маритиму 5:2 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2014/2015)
27 тур
6 апреля, понедельник 20:00 Маритиму 1:1 Витория Сетубал
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 1:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
19 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
30 марта, суббота 20:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
9 тур
13 ноября, вторник 00:15 Маритиму 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
23 тур
18 марта, воскресенье 22:00 Витория Сетубал 1:1 Маритиму
8 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
16 тур
16 января, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
1 тур
14 августа, суббота 19:00 Маритиму 0:1 Витория Сетубал
Чемпионат Португалии (2009/2010)
29 тур
2 мая, воскресенье 23:15 Маритиму 2:0 Витория Сетубал
14 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 3:2 Маритиму
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