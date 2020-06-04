Маритиму - Витория Сетубал

|8 тур
|26 октября, суббота
|20:00
|Витория Сетубал
|0:0
|Маритиму
|8 тур
|26 октября, суббота
|20:00
|Витория Сетубал
|0:0
|Маритиму
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Витория Сетубал
|1:0
|Маритиму
|11 тур
|1 декабря, суббота
|18:30
|Маритиму
|0:1
|Витория Сетубал
|26 тур
|11 марта, воскресенье
|19:00
|Маритиму
|4:2
|Витория Сетубал
|9 тур
|21 октября, суббота
|20:15
|Витория Сетубал
|3:1
|Маритиму
|24 тур
|5 марта, воскресенье
|19:00
|Маритиму
|1:0
|Витория Сетубал
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Витория Сетубал
|0:1
|Маритиму
|21 тур
|6 февраля, суббота
|21:30
|Витория Сетубал
|1:1
|Маритиму
|4 тур
|13 сентября, воскресенье
|18:00
|Маритиму
|5:2
|Витория Сетубал
|27 тур
|6 апреля, понедельник
|20:00
|Маритиму
|1:1
|Витория Сетубал
|10 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:00
|Витория Сетубал
|1:0
|Маритиму
|19 тур
|16 февраля, воскресенье
|20:00
|Маритиму
|1:0
|Витория Сетубал
|4 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Витория Сетубал
|2:4
|Маритиму
|24 тур
|30 марта, суббота
|20:00
|Витория Сетубал
|2:4
|Маритиму
|9 тур
|13 ноября, вторник
|00:15
|Маритиму
|1:1
|Витория Сетубал
|23 тур
|18 марта, воскресенье
|22:00
|Витория Сетубал
|1:1
|Маритиму
|8 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Маритиму
|1:0
|Витория Сетубал
|16 тур
|16 января, воскресенье
|19:00
|Витория Сетубал
|2:4
|Маритиму
|1 тур
|14 августа, суббота
|19:00
|Маритиму
|0:1
|Витория Сетубал
|29 тур
|2 мая, воскресенье
|23:15
|Маритиму
|2:0
|Витория Сетубал
|14 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Витория Сетубал
|3:2
|Маритиму