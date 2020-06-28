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Сампдория - Болонья

28.06.2020, Воскресенье, 20:30 мск Италия. Серия А, 28 тур Сампдория - Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
9 тур
27 октября, воскресенье 14:30 Болонья 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 16:00 Болонья 3:0 Сампдория
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Сампдория 4:1 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Сампдория 1:0 Болонья
14 тур
25 ноября, суббота 17:00 Болонья 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
12 февраля, воскресенье 20:00 Сампдория 3:1 Болонья
5 тур
21 сентября, среда 19:30 Болонья 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 17:00 Болонья 3:2 Сампдория
3 тур
14 сентября, понедельник 21:45 Сампдория 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 18:00 Сампдория 1:1 Болонья
2 тур
1 сентября, воскресенье 22:45 Болонья 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Сампдория
14 тур
25 ноября, воскресенье 18:00 Сампдория 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:1 Болонья
6 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2009/2010)
28 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Сампдория
9 тур
24 октября, суббота 20:00 Сампдория 4:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Болонья 3:0 Сампдория
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Сампдория 2:0 Болонья
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