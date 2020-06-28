Сампдория - Болонья

|9 тур
|27 октября, воскресенье
|14:30
|Болонья
|2:1
|Сампдория
|33 тур
|20 апреля, суббота
|16:00
|Болонья
|3:0
|Сампдория
|14 тур
|1 декабря, суббота
|22:30
|Сампдория
|4:1
|Болонья
|33 тур
|18 апреля, среда
|21:45
|Сампдория
|1:0
|Болонья
|14 тур
|25 ноября, суббота
|17:00
|Болонья
|3:0
|Сампдория
|24 тур
|12 февраля, воскресенье
|20:00
|Сампдория
|3:1
|Болонья
|5 тур
|21 сентября, среда
|19:30
|Болонья
|2:0
|Сампдория
|22 тур
|31 января, воскресенье
|17:00
|Болонья
|3:2
|Сампдория
|3 тур
|14 сентября, понедельник
|21:45
|Сампдория
|2:0
|Болонья
|21 тур
|26 января, воскресенье
|18:00
|Сампдория
|1:1
|Болонья
|2 тур
|1 сентября, воскресенье
|22:45
|Болонья
|2:2
|Сампдория
|33 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Болонья
|1:1
|Сампдория
|14 тур
|25 ноября, воскресенье
|18:00
|Сампдория
|1:0
|Болонья
|25 тур
|13 февраля, воскресенье
|17:00
|Сампдория
|3:1
|Болонья
|6 тур
|3 октября, воскресенье
|17:00
|Болонья
|1:1
|Сампдория
|28 тур
|14 марта, воскресенье
|17:00
|Болонья
|1:1
|Сампдория
|9 тур
|24 октября, суббота
|20:00
|Сампдория
|4:1
|Болонья