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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сошо
Лион - Сошо: обзор матча 17 октября 2009
Лион
17.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 2
Завершен
Сошо
17'
Ж. Фати
89'
С. Прива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сошо
ГОЛ! 0:2!
С. Прива
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
С. Прива
️️️️
В. Сверкош
Желтая карточка
Б. Драме
Желтая карточка
Д. Перки
Замена
Эдерсон
️️️️
Ж. Макун
Замена
Я. Тафе
️️️️
Лисандро
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Дельгадо
17'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
11
Яссин Микари
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
15
Ревейер
25
Гоналон
7
Бастос
17
Макун
28
Тулалан
19
Дельгадо
18
Гомис
9
Лисандро
3-2-3-2
16
Ришер
3
Драме
24
Перки
5
Бреше
11
Микари
19
Фати
15
Мартен
5
Ногейра
24
Гаванон
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
9
Лисандро
9
Тафе
9
Тафе
9
Лисандро
17
Макун
10
Эдерсон
10
Эдерсон
17
Макун
19
Дельгадо
15
Пьянич
15
Пьянич
19
Дельгадо
19
Морис-Белэй
7
Туласн
7
Туласн
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
11
Прива
11
Прива
25
Сверкош
Остались в запасе
Лион
Сошо
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
8
Сидней Гову
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Сошо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Жерлан
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