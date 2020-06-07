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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 07 июня 2020
ПАОК
07.06.2020, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
20
Виейринья
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Пасхалакис
3
Лео Матос
15
Варела
4
Михай
8
Маурисио
7
Эль-Каддури
27
Мишич
21
Бисесвар
20
Виейринья
18
Лимниос
29
Акпом
4-3-2-1
1
Са
3
Эльабделлауи
35
Семеду
27
Ба
21
Цимикас
8
Гильерме
2
Камара
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Эль-Араби
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
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