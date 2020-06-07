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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 07 июня 2020
АЕК
07.06.2020, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
18
Dominik Nagy
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-4-2
1
Баркас
2
Бакакис
4
Сварнас
22
Лопеш
22
Враньеш
20
Манталос
8
Симойш
7
Крстичич
4
Шиманьски
10
Верде
10
Ливайя
4-4-2
1
Диудис
4
Юханссон
4
Коловециос
12
Инсуа
4
Шенкевельд
6
Курбелис
77
11
Жахид
20
7
Хадзийованнис
9
Македа
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
18
Dominik Nagy
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
18
Dominik Nagy
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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