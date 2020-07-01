Ноттингем Форест - Бристоль Сити

|17 тур
|23 ноября, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|0:0
|Ноттингем Форест
|17 тур
|23 ноября, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|0:0
|Ноттингем Форест
|28 тур
|19 января, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Бристоль Сити
|1 тур
|4 августа, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Ноттингем Форест
|45 тур
|28 апреля, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|0:0
|Бристоль Сити
|22 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|2:1
|Ноттингем Форест
|27 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Бристоль Сити
|11 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|2:1
|Ноттингем Форест
|34 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Бристоль Сити
|11 тур
|16 октября, пятница
|21:45
|Бристоль Сити
|2:0
|Ноттингем Форест
|31 тур
|9 февраля, суббота
|19:00
|Бристоль Сити
|2:0
|Ноттингем Форест
|1 тур
|18 августа, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Бристоль Сити
|41 тур
|7 апреля, суббота
|20:20
|Ноттингем Форест
|0:1
|Бристоль Сити
|22 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Бристоль Сити
|0:0
|Ноттингем Форест
|44 тур
|25 апреля, понедельник
|18:00
|Бристоль Сити
|2:3
|Ноттингем Форест
|20 тур
|25 января, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:0
|Бристоль Сити
|41 тур
|3 апреля, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Ноттингем Форест
|16 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Бристоль Сити