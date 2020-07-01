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Ноттингем Форест - Бристоль Сити

01.07.2020, Среда, 20:00 мск Англия. Чемпионшип, 40 тур Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
17 тур
23 ноября, суббота 18:00 Бристоль Сити 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
28 тур
19 января, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:1 Бристоль Сити
1 тур
4 августа, суббота 17:00 Бристоль Сити 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
45 тур
28 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест 0:0 Бристоль Сити
22 тур
16 декабря, суббота 18:00 Бристоль Сити 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
27 тур
21 января, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:0 Бристоль Сити
11 тур
1 октября, суббота 17:00 Бристоль Сити 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
34 тур
27 февраля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:2 Бристоль Сити
11 тур
16 октября, пятница 21:45 Бристоль Сити 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
31 тур
9 февраля, суббота 19:00 Бристоль Сити 2:0 Ноттингем Форест
1 тур
18 августа, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:0 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
41 тур
7 апреля, суббота 20:20 Ноттингем Форест 0:1 Бристоль Сити
22 тур
17 декабря, суббота 19:00 Бристоль Сити 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
44 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Бристоль Сити 2:3 Ноттингем Форест
20 тур
25 января, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:0 Бристоль Сити
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
41 тур
3 апреля, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:1 Ноттингем Форест
16 тур
7 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:1 Бристоль Сити
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