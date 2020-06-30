Уиган Атлетик - Сток Сити

|17 тур
|23 ноября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|2:1
|Уиган Атлетик
|17 тур
|23 ноября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|2:1
|Уиган Атлетик
|32 тур
|13 февраля, среда
|22:45
|Уиган Атлетик
|0:0
|Сток Сити
|4 тур
|22 августа, среда
|22:00
|Сток Сити
|0:3
|Уиган Атлетик
|24 тур
|29 января, вторник
|23:45
|Сток Сити
|2:2
|Уиган Атлетик
|3 тур
|1 сентября, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|2:2
|Сток Сити
|31 тур
|31 марта, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|2:0
|Сток Сити
|19 тур
|31 декабря, суббота
|19:00
|Сток Сити
|2:2
|Уиган Атлетик
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Сток Сити
|0:1
|Уиган Атлетик
|16 тур
|4 декабря, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|2:2
|Сток Сити
|26 тур
|9 февраля, вторник
|22:45
|Уиган Атлетик
|1:1
|Сток Сити
|16 тур
|12 декабря, суббота
|15:45
|Сток Сити
|2:2
|Уиган Атлетик
|37 тур
|16 мая, суббота
|18:00
|Сток Сити
|2:0
|Уиган Атлетик
|12 тур
|8 ноября, суббота
|15:45
|Уиган Атлетик
|0:0
|Сток Сити