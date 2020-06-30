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Уиган Атлетик - Сток Сити

30.06.2020, Вторник, 21:45 мск Англия. Чемпионшип, 40 тур Уиган Атлетик - Сток Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
17 тур
23 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 2:1 Уиган Атлетик
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
32 тур
13 февраля, среда 22:45 Уиган Атлетик 0:0 Сток Сити
4 тур
22 августа, среда 22:00 Сток Сити 0:3 Уиган Атлетик
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 января, вторник 23:45 Сток Сити 2:2 Уиган Атлетик
3 тур
1 сентября, суббота 18:00 Уиган Атлетик 2:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 18:00 Уиган Атлетик 2:0 Сток Сити
19 тур
31 декабря, суббота 19:00 Сток Сити 2:2 Уиган Атлетик
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Сток Сити 0:1 Уиган Атлетик
16 тур
4 декабря, суббота 18:00 Уиган Атлетик 2:2 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
9 февраля, вторник 22:45 Уиган Атлетик 1:1 Сток Сити
16 тур
12 декабря, суббота 15:45 Сток Сити 2:2 Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
16 мая, суббота 18:00 Сток Сити 2:0 Уиган Атлетик
12 тур
8 ноября, суббота 15:45 Уиган Атлетик 0:0 Сток Сити
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