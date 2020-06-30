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Лидс - Лутон Таун

30.06.2020, Вторник, 21:45 мск Англия. Чемпионшип, 40 тур Лидс - Лутон Таун
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
17 тур
23 ноября, суббота 18:00 Лутон Таун 1:2 Лидс
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/32 финала
23 августа, вторник 21:45 Лутон Таун 0:1 Лидс
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