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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Мидлсбро
Халл Сити - Мидлсбро: обзор матча 02 июля 2020
Халл Сити
02.07.2020, четверг, 19:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
8'
Х. Кейн
90+2'
M. Wilks
4'
Б. Ассомбалонга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Мидлсбро
Желтая карточка
J. de Wijs
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
M. Wilks
90'
+2
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
82'
Замена
Д. Тораль
️️️️
D. Batty
82'
79'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Б. Ассомбалонга
62'
Замена
М. Тавернье
️️️️
П. Робертс
52'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Д. Спенс
Желтая карточка
M. Wilks
45'
+2
Замена
K. Stewart
️️️️
К. Элдер
41'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Х. Кейн
28'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кейн
8'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
14
James Scott
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Джон Тораль
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-4-2
25
Лонг
28
Пеннингтон
30
20
Элдер
32
Бурк
18
12
22
Лопеш
20
Кейн
9
Магеннис
14
3-2-3-1
1
17
МакНэйр
16
Хаусон
15
Коулсон
23
Фрай
32
Фрэнд
28
6
Сэйвилл
16
Робертс
27
Ассомбалонга
18
21
Тораль
21
Тораль
18
20
Кейн
10
Хонимэн
10
Хонимэн
20
Кейн
20
Элдер
6
6
20
Элдер
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
16
Робертс
16
Тавернье
16
Тавернье
16
Робертс
99
Спенс
10
Уинг
10
Уинг
99
Спенс
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Халл Сити
Мидлсбро
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Халл Сити - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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