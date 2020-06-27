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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Халл Сити
Бирмингем Сити - Халл Сити: обзор матча 27 июня 2020
Бирмингем Сити
27.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 3
Завершен
Халл Сити
47'
Х. Дин
60'
Д. Кроули
88'
Г. Гарднер
2'
Д. Магеннис
16'
J. Scott
67'
Х. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Халл Сити
ГОЛ! 3:3!
Г. Гарднер
Пас отдал
Ж. Бела
88'
Замена
️️️️
Д. Кларк-Салтер
87'
77'
Замена
K. Stewart
️️️️
Х. Кейн
Желтая карточка
Х. Дин
76'
70'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Л. Лопеш
67'
ГОЛ! 2:3!
Х. Кейн
67'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
67'
Замена
Д. Боулер
️️️️
M. Wilks
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
66'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кроули
Пас отдал
Ж. Бела
60'
ГОЛ! 1:2!
Х. Дин
Пас отдал
Д. Кроули
47'
Замена
Ж. Бела
️️️️
М. Кифтенбельд
46'
Желтая карточка
Г. Гарднер
45'
16'
ГОЛ! 0:2!
J. Scott
Пас отдал
Л. Лопеш
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
К. Элдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
48
Jack Concannon
ЦП
8
Ryan Stirk
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
11
Джош Боулер
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
4-4-2
1
2
Колен
6
Кларк-Салтер
24
Педерсен
6
Дин
7
Кроули
5
Беллингем
20
Гарднер
8
Кифтенбельд
25
Хоган
10
Юткевич
4-4-2
25
Лонг
30
20
Элдер
28
Пеннингтон
32
Бурк
20
Кейн
22
Лопеш
12
18
14
9
Магеннис
8
Кифтенбельд
91
Бела
91
Бела
8
Кифтенбельд
12
11
Боулер
11
Боулер
12
22
Лопеш
10
Хонимэн
10
Хонимэн
22
Лопеш
20
Кейн
6
6
20
Кейн
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Халл Сити
8
Ryan Stirk
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
48
Jack Concannon
ЦП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
8
Ryan Stirk
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
48
Jack Concannon
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бирмингем Сити - Халл Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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