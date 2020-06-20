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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Чарльтон
Халл Сити - Чарльтон: обзор матча 20 июня 2020
Халл Сити
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Чарльтон
18'
J. Pearce
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Чарльтон
90'
+2
Желтая карточка
D. Pratley
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
M. Wilks
85'
82'
Замена
С. Филд
️️️️
Э. МакГиди
82'
Замена
️️️️
М. Бонн
72'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
Т. Хемед
71'
Замена
Б. Паррингтон
️️️️
А. Ошиладжа
61'
Замена
А. Даути
️️️️
А. Морган
Замена
J. Scott
️️️️
Д. Боулер
57'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Т. Ивс
57'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Д. Тораль
56'
Желтая карточка
D. Batty
45'
+3
39'
Желтая карточка
А. Ошиладжа
18'
ГОЛ! 0:1!
J. Pearce
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
18
Darren Pratley
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
14
James Scott
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦП
7
Jonathan Williams
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
4-5-1
25
Лонг
28
Пеннингтон
2
30
20
Элдер
20
Кейн
11
Боулер
21
Тораль
12
18
39
Ивс
4-4-2
12
Филлипс
6
23
Ошиладжа
2
Мэтьюз
15
Локьер
18
24
Каллен
8
Морган
46
МакГиди
9
Бонн
10
Хемед
21
Тораль
10
Хонимэн
10
Хонимэн
21
Тораль
12
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
12
11
Боулер
14
14
11
Боулер
39
Ивс
9
Магеннис
9
Магеннис
39
Ивс
23
Ошиладжа
14
Паррингтон
14
Паррингтон
23
Ошиладжа
8
Морган
45
Даути
45
Даути
8
Морган
46
МакГиди
26
Филд
26
Филд
46
МакГиди
10
Хемед
15
Анеке
15
Анеке
10
Хемед
Остались в запасе
Халл Сити
Чарльтон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Сергей Якирович
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Jonathan Williams
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Jonathan Williams
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Халл Сити - Чарльтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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