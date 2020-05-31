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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Динамо
Богемианс 1905 - Динамо: обзор матча 31 мая 2020
Богемианс 1905
31.05.2020, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Динамо
29'
Т. Шумахер
37'
Я. Водганел
54'
М. Пулькраб
76'
И. Шранц
90+4'
I. Taborsky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Динамо
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
I. Taborsky
77'
Замена
I. Taborsky
️️️️
П. Цавош
Замена
M. Dostal
️️️️
Т. Шумахер
77'
Замена
Д. Москера
️️️️
Я. Водганел
77'
76'
ГОЛ! 3:1!
И. Шранц
70'
Желтая карточка
П. Цавош
66'
Замена
J. Kladrubsky
️️️️
P. Novak
Замена
А. Ваничек
️️️️
П. Хронек
63'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
М. Пулькраб
57'
Замена
Р. Квет
️️️️
К. Вацек
57'
ГОЛ! 3:0!
М. Пулькраб
Пас отдал
D. Bartek
54'
48'
Замена
М. Таловеров
️️️️
D. Ledecky
47'
Вторая желтая
T. Sivok (o.g.)
46'
Замена
П. Шулц
️️️️
K. Meszaros
40'
Желтая карточка
T. Sivok (o.g.)
Желтая карточка
М. Пулькраб
39'
ГОЛ! 2:0!
Я. Водганел
Пас отдал
Т. Шумахер
37'
ГОЛ! 1:0!
Т. Шумахер
Пас отдал
D. Bartek
29'
26'
Желтая карточка
D. Ledecky
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Динамо
25
Ivan Susak
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
0
I. Taborsky
ЦФ
4-5-1
1
33
Шумахер
29
4
18
7
Вацек
15
Хронек
0
16
77
Водганел
10
Пулькраб
3-3-5
0
5
Гавел
5
23
10
Гавелка
8
Цавош
0
26
Шранц
11
Бранднер
0
33
77
Водганел
8
Москера
8
Москера
77
Водганел
33
Шумахер
16
16
33
Шумахер
10
Пулькраб
30
Пушкач
30
Пушкач
10
Пулькраб
7
Вацек
16
Квет
16
Квет
7
Вацек
15
Хронек
10
Ваничек
10
Ваничек
15
Хронек
0
40
Таловеров
40
Таловеров
0
5
0
0
5
0
10
Шулц
10
Шулц
0
8
Цавош
0
0
8
Цавош
Остались в запасе
Богемианс 1905
Динамо
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
25
Ivan Susak
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Остались в запасе
25
Ivan Susak
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Богемианс 1905 - Динамо
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
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Богемианс 1905
Динамо
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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