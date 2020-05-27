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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Виктория
Спарта - Виктория: обзор матча 27 мая 2020
Спарта
27.05.2020, среда, 21:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
87'
Д. Моберг-Карлссон
26'
Л. Калвах
52'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Виктория
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
90'
+8
Желтая карточка
Л. Козак
90'
+8
Желтая карточка
Л. Штетина
90'
+1
90'
+1
Замена
О. Михалик
️️️️
Я. Коваржик
ГОЛ! 1:2!
Д. Моберг-Карлссон
87'
Желтая карточка
Л. Крейчи
84'
Замена
Л. Козак
️️️️
Б. Докал
82'
Замена
М. Фридек
️️️️
А. Гложек
82'
Желтая карточка
C. Nhamoinesu
81'
77'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Ж. Каямба
72'
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Сачек
64'
52'
ГОЛ! 0:2!
J. David Beauguel
Пас отдал
Я. Коваржик
50'
Желтая карточка
Р. Ржезник
38'
Желтая карточка
D. Limberský
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Калвах
Пас отдал
Я. Коваржик
22'
Желтая карточка
Л. Калвах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Виктория
24
Dominik Sváček
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
3-2-3-2
29
Хеча
2
Штетина
26
17
Ганцко
32
Виндхейм
61
Сачек
7
Крейчи
9
Докал
8
Канга
30
Тетти
10
Гложек
4-4-3
2
Гейда
14
Брабец
8
14
Ржезник
23
Калвах
47
Чермак
19
Коваржик
20
Буха
11
Каямба
9
16
10
Гложек
17
Фридек
17
Фридек
10
Гложек
9
Докал
18
Козак
18
Козак
9
Докал
61
Сачек
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
61
Сачек
11
Каямба
10
Копиц
10
Копиц
11
Каямба
9
25
Хоры
25
Хоры
9
19
Коваржик
17
Михалик
17
Михалик
19
Коваржик
Остались в запасе
Спарта
Виктория
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
24
Dominik Sváček
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
Остались в запасе
24
Dominik Sváček
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Спарта - Виктория
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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