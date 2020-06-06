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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Тироль
Альтах - Тироль: обзор матча 06 июня 2020
Альтах
06.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Тироль
79'
Я. Звишенбрюггер
51'
Т. Пецос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Тироль
85'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
82'
Замена
K. Nitzlnader
️️️️
К. Йебоа
ГОЛ! 1:1!
Я. Звишенбрюггер
Пас отдал
D. Nussbaumer
79'
Желтая карточка
Ф. Шмидль
70'
69'
Замена
S. Santin
️️️️
Ф. Ридер
69'
Замена
F. Buchacher
️️️️
C. Walch
61'
Замена
Z. Dedic
️️️️
S. Maierhofer
Замена
S. Sam
️️️️
К. Гебауэр
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пецос
Замена
М. Фишер
️️️️
M. Meilinger
46'
41'
Желтая карточка
S. Maierhofer
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
32'
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
A. Wiss
31'
Желтая карточка
Б. Дабанли
28'
Желтая карточка
A. Wiss
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
0
B. Soares
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Felix Adjei
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
18
Clemens Walch
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
0
Z. Dedic
ЦФ
4-5-1
39
28
Андерсон
5
Дабанли
3
Шмидль
18
Карич
0
11
20
Тартаротти
0
10
Гуэ
27
Гебауэр
4-4-2
25
Освальд
3
Гугганиг
17
24
Кох
0
6
Пецос
30
Свобода
18
33
Ридер
0
9
Йебоа
0
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
0
11
30
Фишер
30
Фишер
11
27
Гебауэр
10
10
27
Гебауэр
18
26
26
18
9
Йебоа
8
8
9
Йебоа
33
Ридер
0
0
33
Ридер
0
0
0
0
Остались в запасе
Альтах
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
1
Pascal Grunwald
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Остались в запасе
1
Pascal Grunwald
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Альтах - Тироль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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