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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 07 июня 2020
Рапид
07.06.2020, воскресенье, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
4 : 0
Завершен
Штурм
25'
К. Аразе
28'
К. Аразе
70'
Ш. Шваб (П)
78'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Штурм
ГОЛ! 4:0!
Т. Фонтас
78'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Ш. Шваб
77'
Замена
S. Auer
️️️️
Т. Шик
77'
Желтая карточка
Л. Граймль
72'
70'
Желтая карточка
L. Spendlhofer
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ш. Шваб
70'
Замена
Д. Петрович
️️️️
К. Кнасмюллнер
65'
60'
Замена
Л. Ягер
️️️️
К. Десподов
60'
Замена
C. Leitgeb
️️️️
Т. Рохер
59'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Х. Домингес
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Аразе
46'
41'
Желтая карточка
К. Десподов
ГОЛ! 2:0!
К. Аразе
Пас отдал
Т. Фонтас
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Аразе
Пас отдал
Т. Фонтас
25'
15'
Желтая карточка
В. Труммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
20
Isaac Donkor
ЦЗ
19
Lukas Spendlhofer
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
18
Торстен Рохер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
24
Christoph Leitgeb
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
4-1-4-1
39
30
Стойкович
28
Хофманн
31
Ульманн
12
Граймль
21
Любичич
22
Шваб
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
13
Шик
11
Фонтас
4-4-1-1
28
Зибенхандль
19
17
Труммер
66
Сакич
20
77
Любич
8
Китеишвили
25
Хирлендер
28
Домингес
77
Десподов
18
Рохер
13
Шик
24
24
13
Шик
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
22
Шваб
22
Демир
22
Демир
22
Шваб
36
Аразе
49
Китагава
49
Китагава
36
Аразе
77
Десподов
17
Ягер
17
Ягер
77
Десподов
18
Рохер
24
24
18
Рохер
28
Домингес
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
28
Домингес
Остались в запасе
Рапид
Штурм
25
Пауль Гартлер
ВР
15
Срджан Граховац
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
15
Срджан Граховац
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Рапид - Штурм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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