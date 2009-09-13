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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 13 сентября 2009
Ренн
13.09.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
62'
С. Марво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Сент-Этьен
Замена
К. Боканегра
️️️️
С. Марво
Замена
Д. Пайет
️️️️
Г. Бергессио
Замена
Й. Беналуан
️️️️
М. Баял Салл
ГОЛ! 1:0!
С. Марво
Замена
М. Сов
️️️️
А. Гьян
Замена
Й. Эндрю
️️️️
М. Дабо
Замена
Ю. Инамото
️️️️
А. Теттей
Желтая карточка
К. Ландрен
Желтая карточка
Ж. Лерой
Желтая карточка
И. Бангура
Желтая карточка
Г. Н'Дав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
20
Юниси Инамото
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
0
Микаэль Пажис
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-1-2
1
Дюшез
13
Ханссон
29
Данзе
16
Фанни
12
Мангане
6
Лерой
6
Теттей
18
Лемуан
12
Марво
3
Бангура
3
Гьян
4-3-3
40
Жано
35
Дабо
26
Баял Салл
8
Н'Дав
27
Варро
17
Фернандес
8
Ландрен
8
Матюиди
97
Ривьер
18
Бергессио
28
Саного
6
Теттей
20
Инамото
20
Инамото
6
Теттей
12
Марво
3
Боканегра
3
Боканегра
12
Марво
3
Гьян
17
Сов
17
Сов
3
Гьян
18
Бергессио
10
Пайет
10
Пайет
18
Бергессио
26
Баял Салл
29
Беналуан
29
Беналуан
26
Баял Салл
35
Дабо
21
Эндрю
21
Эндрю
35
Дабо
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Венсан Планте
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
0
Микаэль Пажис
ПП
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Роазон Парк
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