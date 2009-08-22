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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Лион
Осер - Лион: обзор матча 22 августа 2009
Осер
22.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 3
Завершен
Лион
31'
Ж. Бумсонг
46'
Ж. Макун
65'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Лион
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Ж. Бумсонг
Замена
️️️️
Б. Гомис
Замена
М. Бастос
️️️️
С. Дельгадо
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Никулаэ
ГОЛ! 0:3!
М. Пьянич
Замена
К. Лежен
️️️️
М. Нэрри
ГОЛ! 0:2!
Ж. Макун
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бумсонг
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
Д. Дудка
️️️️
С. Ангбар
17'
Желтая карточка
Д. Ндинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
12
Анисе
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
9
Яннис Тафе
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
88
Ндинга
25
Шафни
4
Нэрри
25
Педретти
18
Конту
21
Никулаэ
4-4-1-1
1
Льорис
15
Ревейер
4
Бумсонг
24
Бодмер
6
Гроссо
28
Тулалан
17
Макун
40
Мунье
15
Пьянич
19
Дельгадо
18
Гомис
2
Ангбар
15
Дудка
15
Дудка
2
Ангбар
21
Никулаэ
23
Бирса
23
Бирса
21
Никулаэ
4
Нэрри
22
Лежен
22
Лежен
4
Нэрри
19
Дельгадо
7
Бастос
7
Бастос
19
Дельгадо
4
Бумсонг
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
4
Бумсонг
Остались в запасе
Осер
Лион
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
20
Ален Траоре
ЦП
12
Анисе
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
20
Ален Траоре
ЦП
12
Анисе
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Осер - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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