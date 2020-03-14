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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Карпаты
Львов - Карпаты: обзор матча 14 марта 2020
Львов
14.03.2020, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
50'
M. Iacovelli
27'
А. Братков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Карпаты
Замена
Я. Богунов
️️️️
Ж. Бопесу
62'
Желтая карточка
M. Iacovelli
50'
ГОЛ! 1:1!
M. Iacovelli
50'
30'
Желтая карточка
Т. Холл
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Братков
3'
Желтая карточка
А. Бойчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
11
Никита Татарков
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Карпаты
1
Олег Кудрик
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
0
A. Giorgadze
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Александру Бойчук
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
11
Ярослав Богунов
ЦП
89
Чина
ПВ
18
Welves
ЦФ
Карпаты
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
59
Артем Козак
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
13
Yaroslav Deda
ЦФ
4-2-4
29
Сарнавский
33
33
Гончар
18
Братков
5
Приймак
95
Бопесу
5
Сабино
11
Татарков
19
Оливейра
14
10
3-2-2
1
Кудрик
4
Мартинс
34
Холл
0
8
Кльоц
29
Назарина
73
Лях
9
Бойчук
95
Бопесу
11
Богунов
11
Богунов
95
Бопесу
Остались в запасе
Львов
Карпаты
89
Чина
ПВ
94
Герман Пеньков
ВР
18
Welves
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
59
Артем Козак
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
13
Yaroslav Deda
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Остались в запасе
89
Чина
ПВ
94
Герман Пеньков
ВР
18
Welves
ЦФ
Остались в запасе
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
59
Артем Козак
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
13
Yaroslav Deda
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча Львов - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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