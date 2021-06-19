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Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
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Испания - Польша

19.06.2021, Суббота, 22:00 мск Севилья, стадион Эстадио де Ла Картуха Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 2 тур Испания - Польша
Товарищеские матчи. Сборные 2010

8 июня, вторник 23:55 Испания 6:0 Польша
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Испания 3 1 2 0 6:1 +5 5
3. Словакия 3 1 0 2 2:7 -5 3
4. Польша 3 0 1 2 4:6 -2 1
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    Рейтинг: +425

    TANNER 19 июня 2021, 23:55

    С Моратой в составе Испания ничего не выиграет)

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    Рейтинг: +18603

    ilichkadr 19 июня 2021, 22:04

    Смотрю начало матча и не перестаю удивляться патриотизму тех и других. Гимн поют все от игроков на поле до тренерской скамейки, запасных и болельщиков на трибунах. Левандовски и Щенсны, Торрес и Мората орут в полный голос!
    У нас же чабан и еже с ними даже не пытаются............ Ну, как так можно!?

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