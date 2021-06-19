Испания - Польша

С Моратой в составе Испания ничего не выиграет)
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|8 июня, вторник
|23:55
|Испания
|6:0
|Польша
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Швеция
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|2.
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6:1
|+5
|5
|3.
|Словакия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|-5
|3
|4.
|Польша
|3
|0
|1
|2
|4:6
|-2
|1
Смотрю начало матча и не перестаю удивляться патриотизму тех и других. Гимн поют все от игроков на поле до тренерской скамейки, запасных и болельщиков на трибунах. Левандовски и Щенсны, Торрес и Мората орут в полный голос!
У нас же чабан и еже с ними даже не пытаются............ Ну, как так можно!?