Штутгарт - Ганновер-96

|10 тур
|24 октября, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|1:0
|Штутгарт
|10 тур
|24 октября, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|1:0
|Штутгарт
|20 тур
|14 февраля, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|3:3
|Штутгарт
|3 тур
|31 августа, воскресенье
|19:00
|Штутгарт
|2:0
|Ганновер-96
|26 тур
|30 марта, воскресенье
|19:00
|Ганновер-96
|0:0
|Штутгарт
|9 тур
|6 октября, суббота
|17:30
|Штутгарт
|0:2
|Ганновер-96
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|20
|10
|4
|72:31
|+41
|70
|2.
|Шальке-04
|34
|19
|8
|7
|53:31
|+22
|65
|3.
|Вердер
|34
|17
|10
|7
|71:40
|+31
|61
|4.
|Байер
|34
|15
|14
|5
|65:38
|+27
|59
|5.
|Боруссия Д
|34
|16
|9
|9
|54:42
|+12
|57
|6.
|Штутгарт
|34
|15
|10
|9
|51:41
|+10
|55
|7.
|Гамбург
|34
|13
|13
|8
|56:41
|+15
|52
|8.
|Вольфсбург
|34
|14
|8
|12
|64:58
|+6
|50
|9.
|Майнц
|34
|12
|11
|11
|36:42
|-6
|47
|10.
|Айнтрахт Ф
|34
|12
|10
|12
|47:54
|-7
|46
|11.
|Хоффенхайм
|34
|11
|9
|14
|44:42
|+2
|42
|12.
|Боруссия М
|34
|10
|9
|15
|43:60
|-17
|39
|13.
|Кельн
|34
|9
|11
|14
|34:43
|-9
|38
|14.
|Фрайбург
|34
|9
|8
|17
|35:59
|-24
|35
|15.
|Ганновер-96
|34
|9
|6
|19
|43:67
|-24
|33
|16.
|Нюрнберг
|34
|8
|7
|19
|32:58
|-26
|31
|17.
|Бохум
|34
|6
|10
|18
|34:65
|-31
|28
|18.
|Герта
|34
|5
|9
|20
|34:56
|-22
|24