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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 27 февраля 2010
Майнц
27.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
45'
А. Бансе
32'
Т. Боровски
50'
С. Предль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
+2
Замена
У. Алмейда
️️️️
А. Хант
Желтая карточка
Э. Сото
+1
Желтая карточка
П. Пасанен
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
Д. Йенсен
️️️️
М. Озил
Замена
Я. Шимак
️️️️
М. Кархан
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 1:2!
С. Предль
Пас отдал
А. Хант
ГОЛ! 1:1!
А. Бансе
Замена
Ю. Полански
️️️️
А. Иваншиц
ГОЛ! 0:1!
Т. Боровски
Замена
С. Предль
️️️️
А. Абденнур
Желтая карточка
А. Абденнур
15'
Желтая карточка
А. Хант
Красная карточка
Ф. Хеллер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
АП
16
Флориан Хеллер
ПП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
5
Аймен Абденнур
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ПЗ
14
Аарон Хант
ЛП
18
Петер Нимайер
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Месут Озил
АП
6
Тим Боровски
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Филип Троян
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Ян Шимак
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-4-1-1
33
Мюллер
30
Фатхи
2
Свенссон
4
Новески
8
Забавник
20
Шюррле
14
Кархан
19
Сото
16
Хеллер
23
Иваншиц
30
Бансе
4-4-1-1
8
Пасанен
27
Налдо
4
Мертезакер
5
Абденнур
6
Боровски
18
Нимайер
44
Баргфреде
14
Хант
10
Озил
14
Писарро
23
Иваншиц
8
Полански
8
Полански
23
Иваншиц
14
Кархан
19
Шимак
19
Шимак
14
Кархан
20
Шюррле
11
Салаи
11
Салаи
20
Шюррле
5
Абденнур
4
Предль
4
Предль
5
Абденнур
10
Озил
7
Йенсен
7
Йенсен
10
Озил
14
Хант
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Хант
Остались в запасе
Майнц
Вердер
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Майнц - Вердер
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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