Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 21 февраля 2010
Фрайбург
21.02.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Герта
28'
А. Рамос
35'
Сисеро
57'
Сисеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Замена
П. Дардаи
️️️️
Раффаэл
Замена
К. Янкер
️️️️
Ф. Лустенбергер
Замена
А. Вихнярек
️️️️
А. Рамос
Замена
Ю. Шустер
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 0:3!
Сисеро
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
Ш. Райзингер
Замена
Д. Жагер
️️️️
Й. Флум
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ! 0:2!
Сисеро
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Хамед Намуши
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
16
Сисеро
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Герта
22
Тимо Окс
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
3-5-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
21
Топрак
4
Барт
16
Макиади
19
Уильямс
0
Банович
23
Флум
8
Намуши
61
Сиссе
27
Райзингер
3-2-2-3
33
Дробны
4
Хубник
3
Фридрих
28
Лустенбергер
26
Пищек
3
Кобиашвили
16
Сисеро
6
Кринге
11
Раффаэл
20
Рамос
33
Гекас
19
Уильямс
20
Калиджиури
20
Калиджиури
19
Уильямс
23
Флум
14
Жагер
14
Жагер
23
Флум
16
Макиади
23
Шустер
23
Шустер
16
Макиади
28
Лустенбергер
16
Янкер
16
Янкер
28
Лустенбергер
11
Раффаэл
8
Дардаи
8
Дардаи
11
Раффаэл
20
Рамос
18
Вихнярек
18
Вихнярек
20
Рамос
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
22
Тимо Окс
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
20
Патрик Эберт
ЛП
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Остались в запасе
22
Тимо Окс
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
20
Патрик Эберт
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Фрайбург - Герта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Герта
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+