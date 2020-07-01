Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - ЛАСК
Рапид - ЛАСК: обзор матча 01 июля 2020
Рапид
01.07.2020, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
3 : 1
Завершен
ЛАСК
4'
А. Андраде (АГ)
45'
Т. Фонтас
90+1'
К. Кнасмюллнер
72'
Клаусс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - ЛАСК
ГОЛ! 3:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Д. Петрович
90'
+1
Желтая карточка
Д. Петрович
89'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
83'
79'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Р. Реннер
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
78'
72'
ГОЛ! 2:1!
Клаусс
69'
Желтая карточка
П. Михорль
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
69'
57'
Замена
Клаусс
️️️️
С. Тетте
49'
Желтая карточка
М. Рагуц
Желтая карточка
Д. Любичич
47'
ГОЛ! 2:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
С. Граховац
45'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Андраде
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
15
Срджан Граховац
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Марко Рагуц
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
38
Adrian Hajdari
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
3-1-4-2
39
30
Стойкович
12
Граймль
31
Ульманн
21
Любичич
15
Граховац
22
Шваб
11
Фонтас
21
Петрович
36
Аразе
9
Кара
3-1-3-1-2
30
Шлагер
18
Траунер
16
Андраде
28
Визингер
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
28
Фризер
10
Тетте
9
Рагуц
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
36
Реннер
29
Райтер
29
Райтер
36
Реннер
10
Тетте
99
Клаусс
99
Клаусс
10
Тетте
Остались в запасе
Рапид
ЛАСК
38
Adrian Hajdari
ЦФ
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
38
Adrian Hajdari
ЦФ
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Рапид - ЛАСК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
ЛАСК
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+