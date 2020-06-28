Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рапид
Штурм - Рапид: обзор матча 28 июня 2020
Штурм
28.06.2020, воскресенье, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
2 : 3
Завершен
Рапид
34'
С. Хирлендер
45+2'
О. Китеишвили
51'
К. Аразе
83'
Ш. Шваб (П)
90'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Рапид
90'
+1
Замена
С. Граховац
️️️️
Т. Шик
90'
ГОЛ! 2:3!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Шик
Замена
️️️️
Я. Яншер
89'
Замена
Л. Ягер
️️️️
И. Любич
88'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ш. Шваб
Желтая карточка
Х. Домингес
76'
75'
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
К. Кнасмюллнер
Желтая карточка
Я. Яншер
72'
Замена
Э. Сакич
️️️️
С. Хирлендер
70'
60'
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Китагава
51'
ГОЛ! 2:1!
К. Аразе
Пас отдал
Ф. Стойкович
46'
Замена
Д. Петрович
️️️️
М. Хофманн
ГОЛ! 2:0!
О. Китеишвили
Пас отдал
К. Десподов
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
С. Хирлендер
Пас отдал
Я. Яншер
34'
23'
Желтая карточка
М. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
17
Винсент Труммер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
20
Isaac Donkor
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
3-5-1-1
28
Зибенхандль
17
Труммер
35
Гейрхофер
5
Авлонитис
8
Китеишвили
77
Любич
28
Домингес
25
Хирлендер
89
Яншер
77
Десподов
9
Балай
4-1-3-2
39
28
Хофманн
12
Граймль
31
Ульманн
30
Стойкович
21
Любичич
28
Кнасмюллнер
13
Шик
22
Шваб
36
Аразе
49
Китагава
25
Хирлендер
66
Сакич
66
Сакич
25
Хирлендер
77
Любич
17
Ягер
17
Ягер
77
Любич
13
Шик
15
Граховац
15
Граховац
13
Шик
28
Кнасмюллнер
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
28
Кнасмюллнер
28
Хофманн
21
Петрович
21
Петрович
28
Хофманн
49
Китагава
9
Кара
9
Кара
49
Китагава
Остались в запасе
Штурм
Рапид
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
20
Isaac Donkor
ЦЗ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
20
Isaac Donkor
ЦЗ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Штурм - Рапид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Меркур Арена
Новости команд
Все
Штурм
Рапид
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+