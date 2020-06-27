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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Альтах
Тироль - Альтах: обзор матча 27 июня 2020
Тироль
27.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
0 : 1
Завершен
Альтах
19'
D. Nussbaumer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Альтах
81'
Замена
М. Мак
️️️️
M. Meilinger
Замена
Ю. Геллес
️️️️
S. Neurauter
76'
Желтая карточка
Ф. Ридер
69'
Замена
S. Hager
️️️️
Д. Гугганиг
68'
63'
Замена
Х. Вильяльба
️️️️
D. Nussbaumer
63'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
S. Sam
58'
Желтая карточка
S. Sam
49'
Желтая карточка
Б. Дабанли
Замена
S. Maierhofer
️️️️
S. Santin
46'
Замена
Z. Dedic
️️️️
F. Adjei
34'
Желтая карточка
F. Adjei
30'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
D. Nussbaumer
Пас отдал
M. Meilinger
10'
Замена
М. Турнвальд
️️️️
Э. Шрайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
13
Ione Cabrera
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
17
Felix Adjei
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
29
Kerber Felix
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
27
Frantz Pangop
ЦФ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
3-2-4-1
25
Освальд
3
Гугганиг
8
17
13
19
0
30
Свобода
33
Ридер
6
Пецос
9
Йебоа
3-5-2
39
28
Андерсон
3
Шмидль
5
Дабанли
16
Шрайнер
10
11
0
10
Гуэ
27
Гебауэр
30
Фишер
19
16
Геллес
16
Геллес
19
3
Гугганиг
0
0
3
Гугганиг
0
0
0
0
17
0
0
17
11
31
Мак
31
Мак
11
16
Шрайнер
34
Турнвальд
34
Турнвальд
16
Шрайнер
10
20
Тартаротти
20
Тартаротти
10
0
20
Вильяльба
20
Вильяльба
0
Остались в запасе
Тироль
Альтах
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
29
Kerber Felix
ЦФ
1
Pascal Grunwald
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
27
Frantz Pangop
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
Остались в запасе
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
29
Kerber Felix
ЦФ
1
Pascal Grunwald
ВР
Остались в запасе
27
Frantz Pangop
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Альтах
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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