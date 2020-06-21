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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Хартберг
Рапид - Хартберг: обзор матча 21 июня 2020
Рапид
21.06.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Хартберг
42'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Хартберг
88'
Желтая карточка
Б. Нимага
78'
Замена
P. Tschernegg
️️️️
Т. Кайнц
Замена
Д. Савич
️️️️
К. Кнасмюллнер
62'
Замена
Д. Петрович
️️️️
С. Граховац
62'
57'
Замена
C. Kropfl
️️️️
Д. Тадич
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
46'
46'
Замена
A. Lienhart
️️️️
L. Ried
46'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
L. Gabbichler
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Пас отдал
L. Gabbichler
Желтая карточка
С. Граховац
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
31
Максимилиан Ульманн
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
44
Амаду Данте
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
0
L. Gabbichler
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
46
Paul Gobara
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
7
Siegfried Rasswalder
ЦЗ
20
Жодель Доссу
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
29
Peter Tschernegg
ЦП
2-1-4-3
39
30
Стойкович
28
Хофманн
21
Любичич
13
Шик
22
Шваб
31
Ульманн
15
Граховац
9
Кара
28
Кнасмюллнер
22
Демир
4-5-1
1
Свете
33
Лукенедер
14
Клем
23
Кайнц
31
Роттер
44
Данте
29
Нимага
27
0
55
Реп
24
Тадич
15
Граховац
21
Петрович
21
Петрович
15
Граховац
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
28
Кнасмюллнер
21
Савич
21
Савич
28
Кнасмюллнер
27
6
6
27
0
20
Доссу
20
Доссу
0
24
Тадич
0
0
24
Тадич
23
Кайнц
29
29
23
Кайнц
Остались в запасе
Рапид
Хартберг
25
Пауль Гартлер
ВР
46
Paul Gobara
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
21
Florian Faist
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
7
Siegfried Rasswalder
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
46
Paul Gobara
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
7
Siegfried Rasswalder
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Хартберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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