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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рапид
Хартберг - Рапид: обзор матча 17 июня 2020
Хартберг
17.06.2020, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
24'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Рапид
Замена
P. Tschernegg
️️️️
Д. Канкола
86'
Замена
C. Kropfl
️️️️
L. Ried
86'
Желтая карточка
A. Lienhart
85'
Замена
А. Данте
️️️️
Т. Кайнц
72'
68'
Замена
Э. Кара
️️️️
Т. Фонтас
Замена
A. Lienhart
️️️️
Ю. Хайль
63'
60'
Желтая карточка
К. Китагава
Желтая карточка
Ю. Хайль
59'
59'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
58'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Р. Реп
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Пас отдал
Д. Петрович
19'
Желтая карточка
Т. Шик
14'
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Аразе
9'
Желтая карточка
Л. Граймль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Michael Huber
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
55
Райко Реп
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
0
L. Gabbichler
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
44
Амаду Данте
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
29
Peter Tschernegg
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
20
Жодель Доссу
ЦП
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
4-5-1
1
Свете
14
Клем
4
28
Хайль
33
Лукенедер
18
Канкола
23
Кайнц
0
27
55
Реп
24
Тадич
4-5-1
39
12
Граймль
28
Хофманн
31
Ульманн
30
Стойкович
28
Кнасмюллнер
22
Шваб
13
Шик
36
Аразе
21
Петрович
11
Фонтас
23
Кайнц
44
Данте
44
Данте
23
Кайнц
28
Хайль
6
6
28
Хайль
18
Канкола
29
29
18
Канкола
27
0
0
27
55
Реп
20
Доссу
20
Доссу
55
Реп
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
49
Китагава
49
Китагава
36
Аразе
11
Фонтас
9
Кара
9
Кара
11
Фонтас
Остались в запасе
Хартберг
Рапид
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Хартберг - Рапид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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