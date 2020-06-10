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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рапид
ЛАСК - Рапид: обзор матча 10 июня 2020
ЛАСК
10.06.2020, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
87'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Рапид
87'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
71'
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Аразе
70'
Желтая карточка
Ш. Шваб
Замена
Клаусс
️️️️
М. Рагуц
64'
Замена
Р. Реннер
️️️️
А. Андраде
64'
Желтая карточка
А. Андраде
63'
62'
Замена
Т. Шик
️️️️
S. Auer
62'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Э. Кара
Замена
Д. Райтер
️️️️
П. Филипович
57'
Замена
С. Тетте
️️️️
Х. Балич
57'
28'
Желтая карточка
Л. Граймль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Марко Рагуц
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
24
Stephan Auer
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
31
Максимилиан Ульманн
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
11
Тахиархис Фонтас
ЦФ
3-4-1-2
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
5
Филипович
16
Андраде
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
28
Фризер
18
Балич
9
Рагуц
2-1-4-3
39
12
Граймль
28
Хофманн
21
Любичич
21
Петрович
15
Граховац
31
Ульманн
24
36
Аразе
9
Кара
22
Шваб
16
Андраде
36
Реннер
36
Реннер
16
Андраде
5
Филипович
29
Райтер
29
Райтер
5
Филипович
9
Рагуц
99
Клаусс
99
Клаусс
9
Рагуц
18
Балич
10
Тетте
10
Тетте
18
Балич
24
13
Шик
13
Шик
24
36
Аразе
49
Китагава
49
Китагава
36
Аразе
9
Кара
11
Фонтас
11
Фонтас
9
Кара
Остались в запасе
ЛАСК
Рапид
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ЛАСК - Рапид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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