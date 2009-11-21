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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Нюрнберг
Вольфсбург - Нюрнберг: обзор матча 21 ноября 2009
Вольфсбург
21.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Нюрнберг
59'
А. Дежага
79'
Графите (П)
56'
А. Буньяку
64'
А. Буньяку
90'
П. Клюге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Нюрнберг
ГОЛ! 2:3!
П. Клюге
Желтая карточка
О. Мартинс
Желтая карточка
З. Мисимович
Желтая карточка
Р. Шефер
Желтая карточка
Ю. Юдт
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Графите
Желтая карточка
С. Ритер
Замена
Ю. Юдт
️️️️
А. Буньяку
Замена
О. Мартинс
️️️️
Жозуэ
ГОЛ! 1:2!
А. Буньяку
Замена
Д. Видошич
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 1:1!
А. Дежага
Замена
А. Дежага
️️️️
Т. Каленберг
ГОЛ! 0:1!
А. Буньяку
Желтая карточка
А. Вольф
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Айглер
Желтая карточка
А. Мадлунг
Желтая карточка
Х. Пинола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Нюрнберг
12
Даниэль Клевер
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Дарио Видошич
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
39
Мадлунг
20
Кошта
27
Ритер
7
Жозуэ
7
Каленберг
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
3-2-3-2
1
Шефер
31
Вольф
2
Дикмайер
6
Нордтвейт
5
Марох
22
Пинола
11
Жигакс
24
Клюге
8
Франтц
10
Буньяку
8
Айглер
7
Каленберг
21
Дежага
21
Дежага
7
Каленберг
7
Жозуэ
9
Мартинс
9
Мартинс
7
Жозуэ
10
Буньяку
16
Юдт
16
Юдт
10
Буньяку
8
Айглер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
8
Айглер
8
Франтц
10
Видошич
10
Видошич
8
Франтц
Остались в запасе
Вольфсбург
Нюрнберг
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
12
Даниэль Клевер
ВР
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Клевер
ВР
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Вольфсбург - Нюрнберг
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фольксваген
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