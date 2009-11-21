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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 21 ноября 2009
Боруссия Д
21.11.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
Замена
Ю. Полански
️️️️
А. Иваншиц
Замена
А. Гримальди
️️️️
Ч. Амри
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
М. Гетце
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Н. Вальдес
Замена
М. Зидан
️️️️
М. Фойлнер
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Сото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
27
Марио Гетце
АП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
0
Марко Розе
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
28
Сантана
3
Суботич
15
Хуммельс
29
Шмельцер
22
Овомойела
8
Фойлнер
8
Шахин
16
Блащиковски
10
Барриос
16
Вальдес
3-2-3-2
33
Мюллер
4
Новески
26
Бунгерт
2
Свенссон
16
Хеллер
2
Хогланд
19
Сото
14
Кархан
23
Иваншиц
30
Бансе
18
Амри
16
Вальдес
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Вальдес
16
Блащиковски
27
Гетце
27
Гетце
16
Блащиковски
8
Фойлнер
10
Зидан
10
Зидан
8
Фойлнер
18
Амри
39
Гримальди
39
Гримальди
18
Амри
19
Сото
20
Шюррле
20
Шюррле
19
Сото
23
Иваншиц
8
Полански
8
Полански
23
Иваншиц
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
22
Юлиан Кох
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
0
Марко Розе
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Остались в запасе
0
Марко Розе
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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