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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 08 ноября 2009
Вердер
08.11.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
36'
М. Озил
54'
Л. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
Замена
С. Хусейнович
️️️️
У. Алмейда
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
Л. Барриос
Желтая карточка
Н. Вальдес
Замена
М. Фойлнер
️️️️
М. Зидан
ГОЛ! 1:1!
Л. Барриос
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
0
Деде
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
4-3-2-1
1
Визе
17
Бениш
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
14
Хант
44
Баргфреде
6
Боровски
10
Озил
22
Марин
9
Алмейда
3-2-2-3
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
28
Сантана
22
Овомойела
0
Деде
16
Блащиковски
8
Шахин
10
Барриос
10
Зидан
16
Вальдес
9
Алмейда
17
Хусейнович
17
Хусейнович
9
Алмейда
22
Марин
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Марин
16
Вальдес
29
Шмельцер
29
Шмельцер
16
Вальдес
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
10
Зидан
8
Фойлнер
8
Фойлнер
10
Зидан
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
22
Марк Циглер
ВР
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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