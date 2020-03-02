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Расписание матчей
Англия. Кубок
Портсмут - Арсенал
Портсмут - Арсенал: обзор матча 02 марта 2020
Портсмут
02.03.2020, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Портсмут - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
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Портсмут
Арсенал
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