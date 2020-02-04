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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 04 февраля 2020
Шальке-04
04.02.2020, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Герта
76'
Д. Калиджиури
82'
А. Арит
115'
Б. Раман
12'
П. Кепке
39'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шальке-04 - Герта
ГОЛ! 3:2!
Б. Раман
Пас отдал
Х. Миранда
115'
Желтая карточка
Б. Очипка
111'
Желтая карточка
Х. Миранда
105'
+2
103'
Желтая карточка
П. Скьельбред
100'
Вторая желтая
Д. Торунарига
85'
Желтая карточка
Д. Торунарига
ГОЛ! 2:2!
А. Арит
Пас отдал
Д. Калиджиури
82'
Желтая карточка
Б. Раман
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Калиджиури
Пас отдал
А. Арит
76'
Желтая карточка
А. Арит
64'
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Пентек
Пас отдал
П. Кепке
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Кепке
Пас отдал
М. Вольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-1-1-2-2
1
Нюбель
5
Очипка
22
Настасич
20
Тодибо
8
Маскарель
18
Шепф
77
Арит
20
Калиджиури
11
Грегоритч
23
Кутуджу
3-3-2-2
22
Ярстейн
28
Боята
4
Штарк
33
Торунарига
27
Вольф
10
Майер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
25
Аскасибар
9
Пентек
20
Кепке
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
14
Бенито Раман
ЦФ
39
Рабби Матондо
ПВ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
14
Доди Лукебакио
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
39
Рабби Матондо
ПВ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Шальке-04 - Герта
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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