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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
С.Сухина

Шинник - Спартак

29.10.2005, Суббота, 16:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. Премьер-лига, 28 тур Шинник - Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Спартак 1:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
17 октября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Шинник
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:2 Спартак
8 тур
11 мая, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
20 июля, суббота 00:00 Шинник 2:2 Спартак
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Спартак 3:0 Шинник
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Шинник 1:2 Спартак
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Спартак 4:1 Шинник
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Шинник
14 тур
24 июня, среда 00:00 Шинник 0:1 Спартак
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Шинник 1:1 Спартак
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Спартак 3:0 Шинник
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
23 июля, четверг 00:00 Спартак 0:0 Шинник
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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