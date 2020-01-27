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Транмер - Манчестер Юнайтед

26.01.2020, Воскресенье, 18:00 мск Англия. Кубок, 1/16 финала Транмер - Манчестер Юнайтед
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