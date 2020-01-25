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Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Челси
Халл Сити - Челси: обзор матча 25 января 2020
Халл Сити
25.01.2020, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Челси
78'
К. Гросицки
6'
М. Батшуайи
64'
Ф. Томори
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Халл Сити - Челси
90'
Желтая карточка
К. Зума
ГОЛ! 1:2!
К. Гросицки
78'
64'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Томори
Пас отдал
Р. Баркли
Желтая карточка
Э. Личай
63'
46'
Желтая карточка
М. Ковачич
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Челси
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
2-1-1
25
Лонг
2
Личай
32
Бурк
10
Хонимэн
20
Боуэн
4-2-3-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
4
Зума
23
Томори
3
Алонсо
8
Ковачич
6
Баркли
9
Педро
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
44
Батшуайи
Остались в запасе
Халл Сити
Челси
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
10
Виллиан
ЛВ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Халл Сити - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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